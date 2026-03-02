РФ атакувала підприємство у Кривому Розі

Вогнеборці ліквідовують наслідки

Зранку 2 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровській області. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

«Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж», – йдеться у повідомленні.

За словами влади, вогнеборці ліквідовують наслідки. Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує припиняти обстріли та готує нові атаки по українській інфраструктурі. За словами президента, українська розвідка вже має відповідну інформацію щодо підготовки ворогом чергових ударів.

«Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятися з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що всі служби та підрозділи, які відповідають за захист країни, мають залишатися максимально зосередженими й надалі, так само, як і взимку під час масованих атак на енергетику.