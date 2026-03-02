Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі захисників

За минулу добу відбулося 145 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 86 авіаційних ударів, скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8828 дронів-камікадзе та здійснив 3573 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса, Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка, Гірке, Мирне Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, район зосередження живої сили, склад боєприпасів, три гармати та пункт управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням шести авіабомб, здійснив 141 обстріл, з яких 18 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.

На Куп’янському напрямку

Ворог три рази атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 20 спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік Білицького.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував сім разів в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове.

На Придніпровському напрямку

Воїни відбили одну атаку противника.

Нагадаємо, триває 1468-й день повномасштабної війни в Україні.