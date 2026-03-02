Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 713 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 2 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 2 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб
  • танків – 11 713 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 795 (+74) од.
  • РСЗВ – 1 665 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 313 (+5) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі/катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.
  • спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.
Втрати ворога у війні станом на 2 березня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 2 березня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1468-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки авіаударів армії Ізраїлю та США у Тегерані, Іран, 1 березня 2026 року
Як Україні не загубитися у близькосхідній завісі
Вчора, 19:35
Молодший сержант Ананій Ковальчук (праворуч)
Молодший сержант Ананій Ковальчук: Коли ми йшли на війну у 2022-му, все діставали самі. Зараз у військових є все
24 лютого, 11:00
Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус допустив ризик нападу РФ на країну НАТО
Наступна Молдова? Ексдиректор ЦРУ розкрив правду про плани Путіна
12 лютого, 08:12
У ЄС вважають, що із забороною на морські перевезення будь-який експорт нафти з Росії стане ще складнішим
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
9 лютого, 15:05
Плакат на мітингу в Латвії в річницю масштабного вторгнення Росії в Україну
Ціна анекдоту – колонія. Як у Росії «люди сміються над режимом» у час війни проти України
6 лютого, 15:00
В окремі періоди через удари по портах місячні обсяги відвантажень скорочуються на 20–30%
Удари Росії по портах України. Мінекономіки пояснило, що відбувається із експортом зерна
6 лютого, 14:42

Події в Україні

Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
У лютому росіяни захопили найменше територій України від липня 2024 року – DeepState
У лютому росіяни захопили найменше територій України від липня 2024 року – DeepState
Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей
Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей
РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2026

Новини

В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua