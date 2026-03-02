Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 2 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 2 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 2 березня втратила:
- особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб
- танків – 11 713 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 795 (+74) од.
- РСЗВ – 1 665 (+3) од.
- засоби ППО – 1 313 (+5) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.
- спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1468-й день повномасштабної війни в Україні.
