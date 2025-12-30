На Чернігівщині оголошено обовʼязкову евакуацію з 14 населених пунктів

Очільник Чернігівської ОВА каже, що військові вбачають необхідність евакуації

Ради оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

За словами глави облдержадміністрації, прикордоння перебуває під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей.

«Втім, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, районні військові адміністрації і громади. Завдання – забрати людей із небезпечних територій. Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові», – пояснив він.

Як зазначив Чаус, евакуацію потрібно завершити за 30 днів. Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору.

«Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих – обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання», – додав чиновник.

Нагадаємо, у ніч на 30 грудня російські загарбники знову обстрілювали Чернігівщину. Унаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі.

Раніше Мінрозвитку повідомляло про початок примусової евакуації дітей з небезпечних районів Донецької та Запорізької областей.