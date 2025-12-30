Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Чернігівщині оголошено обовʼязкову евакуацію з 14 населених пунктів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Чернігівщині оголошено обовʼязкову евакуацію з 14 населених пунктів
Евакуація мешканців триватиме місяць
фото: Нацполіція

Очільник Чернігівської ОВА каже, що військові вбачають необхідність евакуації

Ради оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

За словами глави облдержадміністрації, прикордоння перебуває під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей.

«Втім, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, районні військові адміністрації і громади. Завдання – забрати людей із небезпечних територій. Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові», – пояснив він.

Як зазначив Чаус, евакуацію потрібно завершити за 30 днів. Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору.

«Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих – обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання», – додав чиновник.

Нагадаємо, у ніч на 30 грудня російські загарбники знову обстрілювали Чернігівщину. Унаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі.

Раніше Мінрозвитку повідомляло про початок примусової евакуації дітей з небезпечних районів Донецької та Запорізької областей.

Читайте також:

Теги: Чернігівщина евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідували всі загоряння
Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото)
7 грудня, 09:44
Ліквідація наслідків обстрілу 6 грудня 2025 року
Масований удар у День святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
6 грудня, 11:04
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
10 грудня, 07:36
Поліцейських наразі усунули від виконання службових обов’язків
У Прилуках поліцейський автомобіль збив двох пішоходів, загинула дитина
10 грудня, 14:54
Норвегія оцінює загрози з РФ і готує цивільний захист
Норвегія готується до евакуації через ризики з боку РФ
23 грудня, 13:12
Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Чернігові
Росіяни атакували багатоповерхівку у Чернігові
23 грудня, 22:38
У Чернігівській області діють графіки відключень світла
Окупанти атакували важливий енергооб’єкт Чернігівщини
Сьогодні, 09:13
Омбудсман закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ
Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей
21 грудня, 15:47
У кількох областях 23 грудня 2025 року застосовано аварійні відключення світла
У кількох областях 23 грудня 2025 року застосовано аварійні відключення світла
23 грудня, 07:23

Події в Україні

На Чернігівщині оголошено обовʼязкову евакуацію з 14 населених пунктів
На Чернігівщині оголошено обовʼязкову евакуацію з 14 населених пунктів
Сили оборони уразили склад російських дронів у Донецькому аеропорту
Сили оборони уразили склад російських дронів у Донецькому аеропорту
Росія утримує українців у полоні в понад 300 місцях – Лубінець
Росія утримує українців у полоні в понад 300 місцях – Лубінець
Щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ унеможливлюють відновлення теплопостачання
Щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ унеможливлюють відновлення теплопостачання
Окупанти атакували важливий енергооб’єкт Чернігівщини
Окупанти атакували важливий енергооб’єкт Чернігівщини
Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua