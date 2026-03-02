РФ атакували три райони Дніпропетровщини: загинув чоловік (фото)

У місті Кривий Ріг виникли декілька пожеж на території підприємства

Уночі росіяни атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок цього загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У місті Кривий Ріг виникли декілька пожеж на території підприємства. На місці працюють рятувальники. Також пошкоджено транспортне підприємство і у місті Апостолове Криворізького району.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок атаки загинув 55-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів зруйнованого будинку. Знищені дві приватні оселі та чотири пошкоджені.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Нікопольському районі пошкоджений п'ятиповерховий будинок.

Нагадаємо, зранку 2 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровській області. «Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж», – повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.