Українські військові зруйнували залізничну дорогу на кордоні з РФ (відео)

Залізничний міст не зможе стати в нагоді ворогам

Українські військові підірвали залізничний міст на кордоні з Російською Федерацією. Влада РФ планувала використовувати цей міст для особистих цілей. Про це повідомляє голова партії «Національний корпус» Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що залізничний міст на кордоні з РФ підірвали розвідники та члени батальйону «Азов». Білецький вказав, що влада РФ планувала постачати окупантам боєприпаси й провізію.

«Головне управління розвідки та ТрО «Азов» провели спільну спецоперацію біля кордонів Росії. Підірвали залізничний міст, яким окупанти планували підвозити боєприпаси і провізію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наші захисники знищили ворожий «Тайфун».

Читайте також: