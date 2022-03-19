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    Події в Україні

    Українські військові зруйнували залізничну дорогу на кордоні з РФ (відео)

    Залізницю окупанти планували використовувати для особистих цілей - Українські військові зруйнували залізничну дорогу на кордоні з РФ (відео)
    Залізницю окупанти планували використовувати для особистих цілей
    скріншот із відео

    Залізничний міст не зможе стати в нагоді ворогам

    Українські військові підірвали залізничний міст на кордоні з Російською Федерацією. Влада РФ планувала використовувати цей міст для особистих цілей. Про це повідомляє голова партії «Національний корпус» Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.

    Зазначається, що залізничний міст на кордоні з РФ підірвали розвідники та члени батальйону «Азов». Білецький вказав, що влада РФ планувала постачати окупантам боєприпаси й провізію.

    «Головне управління розвідки та ТрО «Азов» провели спільну спецоперацію біля кордонів Росії. Підірвали залізничний міст, яким окупанти планували підвозити боєприпаси і провізію», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, наші захисники знищили ворожий «Тайфун».

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    Теги: росія окупанти війна Азов партії військові Україна боєприпаси Андрій Білецький Національний корпус міст влада окупація #stoprussia
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    Українські військові зруйнували залізничну дорогу на кордоні з РФ (відео)