На Донбасі від початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано



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Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим тиші, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано», – повідомили у пресцентрі.

Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

«Підрозділи зі складу Об’єднаних сил, які задіяні до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей готові до адекватного реагування. Нині ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – зазначили в штабі ООС.

У штабі ООС наголосили, що підрозділи зі складу Об’єднаних сил, які задіяні до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей, готові до адекватного реагування.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.

Також сьогодні у Міноборони повідомили, що серед військових Операції Об’єднаних сил 30 липня втрат унаслідок обстрілів бойовиків не було, однак через гостру серцево-судинну недостатністюь помер старший сержант Володимир Перекрестов.

Напередодні Міноборони повідомило про смерть трьох військових з початку тижня, зазначивши, що це сталося через »різке погіршення здоров’я».

Як повідомлялося, 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир’я».

28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета.

29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Нагадаємо, раніше Командування Об’єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.