На Донбасі загинув український військовий

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям

Сьогодні окупанти вже тричі зірвали режим тиші

Від початку поточної доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Як повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів загинув український військовий.

Сьогодні бойовики один раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Режим тиші бойовики порушили біля Новотошківського – прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, поблизу Кам'янки – вогонь з артилерії калібру 122 мм та в бік населеного пункту Попасна – обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Зазначимо, окупанти за минулу добу сім разів зірвали «тишу».

Як відомо, ситуація на Донбасі загострилася – в ОБСЄ кажуть, такої кількості обстрілів не було понад рік.

Також повідомлялося, що озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами (фото).

Нагадаємо, постпред Росії у Контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську делегацію у саботажі перемовин.