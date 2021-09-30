Ситуація на Донбасі загострилася – в ОБСЄ кажуть, такої кількості обстрілів не було понад рік

В ОБСЄ розповіли про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі

У вересні збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню

Ситуація на Донбасі в області безпеки нестабільна. Таку заяву зробив представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен. Про це повідомляється в заяві на сайті ОБСЄ.

Після зустрічей ТКГ і її робочих груп Кіннунен зробив заяви, щодо ситуації з безпекою на Донбасі. Відзначається, що ситуація в області безпеки нестабільна, оскільки збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню в цьому місяці.

«У вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню в день. Особливу заклопотаність викликає велика кількість жертв серед цивільного населення в результаті обстрілів і стрілянини», – йдеться в повідомленні

Уточнюється, що таких обстрілів на Донбасі не було з літа минулого року.

«У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли були вжиті заходи з припинення вогню», – уточнили в ОБСЄ.

Також в ОБСЄ зазначають, що спостерігачі не можуть повноцінно працювати через заборони пересування на непідконтрольних Україні територіях. Тільки в останні два тижні свободу пересування спостерігачів обмежували 31 раз в ОРДО і шість разів в ОРЛО.

«Іншою перешкодою для роботи СММ є активні обстріли БПЛА місії та глушіння їх сигналу», – йдеться в повідомленні.

Також в ОБСЄ нагадали, що Росія блокує продовження місії ОБСЄ, яка відіграє важливу роль щодо вирішення конфлікту з 2014 року.

«Сьогоднішня зустріч відбулася за день до того, як закінчиться мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні, не продовжений Російською Федерацією. З 2014 року ця місія була важливим компонентом зміцнення довіри в рамках узгоджених зусиль ОБСЄ з вирішення конфлікту», – зазначили в ОБСЄ.

Нагадаємо, постпред Росії у Контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську делегацію у саботажі перемовин.

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