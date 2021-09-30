Мінські перемовини. Кремль заявляє, що Київ умив руки

Постійний представник Москви на переговорах бідкається, що ситуація доведена до абсурду

Постпред Росії у Контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську делегацію у саботажі перемовин. Про це пише Тасс.

«Відсутність змістовних пропозицій та аргументів із питань практичного врегулювання конфлікту українська сторона стала відверто компенсувати нічим не прикритим саботажем та доведенням переговорів до абсурду», – сказав він.

Гризлов також невдоволений позицією ОБСЄ у питанні врегулювання конфлікту. Мовляв, координатор від ОБСЄ Мікко Кіннунен «фактично відмовився від ролі посередника на переговорах, оголосивши себе простим модератором».

Не сподобалося представнику РФ і те, що українська делегація відмовилася від досягнення будь-яких домовленостей щодо прийняття за основу оновленої дорожньої карти щодо всеосяжного врегулювання конфлікту, запропонованого так званими «представниками Донбасу».

«Під час обговорення регламенту українська сторона відмовилася від визнання рівних прав для всіх учасників переговорів і не підтримала пропозицію з боку Донецька та Луганська запровадити практику голосування простою більшістю з організаційних питань», – обурився Гризлов.

Окремий вибух невдоволення росіянин висловив через заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про відміну заборони на вогонь у відповідь без погодження і відмову української делегації звертати увагу на вимогу бойовиків із окупованих Донецька та Луганська заперечити цей наказ.

«Влада Києва в черговий раз заблокувала мирний процес», – підсумував Гризлов.

Наступна зустріч Контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі призначена на 13 жовтня.

Раніше віцепрем‘єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, поки лікуватиметься голова делегації Леонід Кравчук

До слова, в ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки».

Нагадаємо, на Банковій розповіли, як реанімувати роботу ТКГ по Донбасу.

Читайте також: