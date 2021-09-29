Бойовики застосували заборонену зброю, поранено двох українських бійців

Бійців госпіталізовано, стан їхнього здоров'я задовільний

У вівторок, 28 вересня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у напрямку Кримського окупанти двічі вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Павлополя росіяни два рази відкривали щільний вогонь із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції неподалік Кам'янки окупанти також обстріляли двічі: спочатку зі станкових протитанкових гранатометів, а потім – із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.

На Донеччині за допомогою двох безпілотників загарбники скинули боєприпаси ВОГ-17 у районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали вогнепальних поранень. Бійців госпіталізовано, стан їхнього здоров'я задовільний.

З початку доби 29 вересня станом на 7:00 окупанти двічі порушили режим припинення вогню. У районі Золотого – 4 окупанти прицільно обстріляли українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. На ворожі обстріли українські військовослужбовці відповіли вогнем.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ заявив, що українські бійці можуть відкривати вогонь у відповідь і знищувати ворогів на Донбасі.

Також Валерій Залужний повідомив, що усі бригади Збройних сил України забезпечені безпілотниками.

Крім того, в Україні модернізували половину танків, від радянських зразків у них залишився лише корпус.