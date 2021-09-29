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    На Харківщині провели в останню путь воїна, який загинув на Донбасі (фото)

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    Провести в останню путь захисника України, до його рідної Новоолександрівки, прибули військовослужбовці з різних частини і установ Харківського гарнізону - На Харківщині провели в останню путь воїна, який загинув на Донбасі (фото)
    Провести в останню путь захисника України, до його рідної Новоолександрівки, прибули військовослужбовці з різних частини і установ Харківського гарнізону
    фото armyinform.com.ua

    Віктор Молостов загинув 26 вересня в районі проведення ООС унаслідок підриву на ворожому пристрої

    У середу, 29 вересня, в Харківській області попрощалися із загиблим Героєм Віктором Молостовим. Про це повідомили у інформаційному агентстві Міноборони «АрміяInform».

    Провести в останню путь захисника України, до його рідної Новоолександрівки, прибули військовослужбовці з різних частини і установ Харківського гарнізону, бойові побратими, які приїхали з фронту, представники Оперативного командування «Схід», а також посадовці місцевих органів самоврядування.

    «Командир бойової машини – командир механізованого відділення старший солдат Віктор Молостов не дожив до свого 50-річчя лише півтора місяці. У 2015 він залишив цивільну роботу та добровільно пішов до Збройних Сил України за мобілізацією. Проходив службу в різних армійських колективах, що брали безпосередню участь в російсько-українській війні. З березня 2021 року перебував у лавах окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи», – повідомили в Міноборони.

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    На Харківщині провели в останню путь воїна, який загинув на Донбасі (фото)
    На Харківщині провели в останню путь воїна, який загинув на Донбасі (фото)

    Молостов загинув 26 вересня в районі проведення Операції Об’єднаних Сил унаслідок підриву на ворожому пристрої. Вдома у загиблого Героя залишилися дружина, донька та син.

    Старшого солдата Віктора Молостова поховали в рідному селищі. Почесною вартою біля труни загиблого стояли курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

    Наприкінці церемонії прощання рідним загиблого зі словами щирого співчуття передали Державний Прапор України.

    За інформацією пресцентру командування Об’єднаних сил, 26 вересня на фронті внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець, ще один боєць отримав поранення. Це трапилося у смузі відповідальності «Схід» (Донецька область).

    Віктор Молостов – шоста бойова втрата у вересні.

    Теги: АТО Донбас Міноборони війна смерть Операція Об’єднаних сил солдат
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    На Харківщині провели в останню путь воїна, який загинув на Донбасі (фото)