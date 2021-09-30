  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Війна на Донбасі: окупанти за добу сім разів зірвали «тишу»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські військовослужбовці відповіли на ворожі обстріли вогнем - Війна на Донбасі: окупанти за добу сім разів зірвали «тишу»

    Українські військовослужбовці відповіли на ворожі обстріли вогнем

    фото з відкритих джерел

    29 вересня втрат серед українських військових не зафіксовано

    У середу, 29 вересня, російські окупаційні війська на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

    Так, неподалік Золотого-4 загарбники прицільно били з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

    У районі населеного пункту Піски окупанти обстріляли українські позиції із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Шумів противник прицільно обстріляв українських бійців із ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського загарбники чотири рази стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    Українські військовослужбовці відповіли на ворожі обстріли вогнем. 29 вересня втрат серед українських військових не зафіксовано.

    Як відомо, ситуація на Донбасі загострилася – в ОБСЄ кажуть, такої кількості обстрілів не було понад рік.

    Також повідомлялося, що озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами (фото).

    Нагадаємо, постпред Росії у Контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську делегацію у саботажі перемовин.

    Теги: бойовики на Донбасі війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна на Донбасі: окупанти за добу сім разів зірвали «тишу»