Війна на Донбасі: окупанти за добу сім разів зірвали «тишу»
Українські військовослужбовці відповіли на ворожі обстріли вогнем
29 вересня втрат серед українських військових не зафіксовано
У середу, 29 вересня, російські окупаційні війська на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, неподалік Золотого-4 загарбники прицільно били з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Піски окупанти обстріляли українські позиції із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Шумів противник прицільно обстріляв українських бійців із ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського загарбники чотири рази стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці відповіли на ворожі обстріли вогнем. 29 вересня втрат серед українських військових не зафіксовано.
Як відомо, ситуація на Донбасі загострилася – в ОБСЄ кажуть, такої кількості обстрілів не було понад рік.
Також повідомлялося, що озброєний бойовик здався українським військовим і поскаржився на цькування росіянами (фото).
Нагадаємо, постпред Росії у Контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську делегацію у саботажі перемовин.