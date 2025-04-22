На Донеччині окупант попросився в полон, бо боявся «обнулення»

На Покровському напрямку росіянин отримав завдання захопити одну з українських позицій. Під час переміщення вся його група була знищена

Бійці бригади «Спартан» Національної гвардії України на Покровському напрямку взяли в полон російського військового-контрактника, який добровільно здався. Про це бригада повідомила у фейсбуці, передає «Главком».

Полонений виявився 23-річним жителем міста Омськ. Контракт він підписав у лютому цього року, коли перебував у слідчому ізоляторі за крадіжку.

Воювати молодика «вмовляв» погрозами його знайомий.

На Покровському напрямку росіянин отримав завдання захопити одну з українських позицій. Під час переміщення до точки вся його група була знищена. Сам нині полонений дістав поранення, але не зміг повернутися, бо для нього це означало б так зване «обнулення» (фізична ліквідація – ред).

Побачивши дрон нацгвардійців, загарбник почав сигналізувати, що хоче здатися в полон. Завдяки цьому він вижив.

Нагадаємо, аеророзвідники бригади «Спартан» зафіксували на Покровському напрямку, як російський окупант йшов на штурм на милицях. Як передає «Главком», про це повідомляє ОСУВ «Хортиця».

💥На Покровському напрямку російські штурмовики йдуть у бій на милицях: окупанти кидають вперед усіх без розбору pic.twitter.com/btzAR2HU33 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 16, 2025

Військові вказують, що це черговий доказ того, що ворог не шкодує свій особовий склад.

Також у Південно-Сахалінському гарнізонному військовому суді завершився розгляд першої кримінальної справи про добровільну здачу в полон ЗСУ.

Іванишин працював гірничим майстром на Сахаліні, а в армії мобілізували. Після недовгої підготовки його підрозділ відправили в «ДНР», де він потрапив у полон ЗСУ 10 червня 2023 року.

У полоні було записано відео, в якому він закликав інших російських військовослужбовців до втечі зі своїх частин. На початку січня 2024 року його обміняли на українських військовополонених, у РФ на нього завели кримінальну справу.