Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині окупант попросився в полон, бо боявся «обнулення»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині окупант попросився в полон, бо боявся «обнулення»
Полонений виявився 23-річним жителем міста Омськ. Воювати молодика «вмовляв» погрозами його знайомий
фото: скриншот відео

На Покровському напрямку росіянин отримав завдання захопити одну з українських позицій. Під час переміщення вся його група була знищена

Бійці бригади «Спартан» Національної гвардії України на Покровському напрямку взяли в полон російського військового-контрактника, який добровільно здався. Про це бригада повідомила у фейсбуці, передає «Главком».

Полонений виявився 23-річним жителем міста Омськ. Контракт він підписав у лютому цього року, коли перебував у слідчому ізоляторі за крадіжку.

Воювати молодика «вмовляв» погрозами його знайомий.

На Покровському напрямку росіянин отримав завдання захопити одну з українських позицій. Під час переміщення до точки вся його група була знищена. Сам нині полонений дістав поранення, але не зміг повернутися, бо для нього це означало б так зване «обнулення» (фізична ліквідація – ред).

Побачивши дрон нацгвардійців, загарбник почав сигналізувати, що хоче здатися в полон. Завдяки цьому він вижив.

Нагадаємо, аеророзвідники бригади «Спартан» зафіксували на Покровському напрямку, як російський окупант йшов на штурм на милицях. Як передає «Главком», про це повідомляє ОСУВ «Хортиця».

Військові вказують, що це черговий доказ того, що ворог не шкодує свій особовий склад.

Також у Південно-Сахалінському гарнізонному військовому суді завершився розгляд першої кримінальної справи про добровільну здачу в полон ЗСУ.

Іванишин працював гірничим майстром на Сахаліні, а в армії мобілізували. Після недовгої підготовки його підрозділ відправили в «ДНР», де він потрапив у полон ЗСУ 10 червня 2023 року.

У полоні було записано відео, в якому він закликав інших російських військовослужбовців до втечі зі своїх частин. На початку січня 2024 року його обміняли на українських військовополонених, у РФ на нього завели кримінальну справу.

Читайте також:

Теги: війна окупанти штурм полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людина забуває про Бога, вона вважає себе Творцем тут, на землі, і це приводить до негативних наслідків, каже Епіфаній
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
20 квiтня, 15:07
Унаслідок російської ракетної атаки по центру Сум 13 квітня загинули 35 людей
Нова мішень Путіна. Що буде далі з Сумами
16 квiтня, 20:30
Військовий союз Сербії та Угорщини. Проти кого?
Військовий союз Сербії та Угорщини. Проти кого?
16 квiтня, 19:45
Громадяни Китаю, взяті у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, на пресконференції у Києві розповіли про службу в російській армії
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24
Наслідки ракетного удару по Сумах
«Зробили помилку». Трамп відреагував на удар окупантів по Сумах
14 квiтня, 07:28
Пасинок Друзя заплатив за машину з автосалону 3,2 млн грн
Пасинок підозрюваного головного психіатра ЗСУ намагається вивести з-під арешту люксовий кросовер
11 квiтня, 10:29
У травні 2023 року Василь був мобілізований до лав Збройних сил України
Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Василя Поровського
11 квiтня, 09:00
На Ростовщині лунали вибухи
РФ заявила про атаку 158 дронів: на Ростовщині евакуйовано людей з будинку
9 квiтня, 07:48
Оділбеков – багаторазовий переможець всеросійських та міжнародних турнірів з рукопашного бою та боїв без правил
Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона Азії з уніфайту
1 квiтня, 14:34

Події в Україні

На Донеччині окупант попросився в полон, бо боявся «обнулення»
На Донеччині окупант попросився в полон, бо боявся «обнулення»
На Буковині встановили рекорд у катанні великодніх яєць
На Буковині встановили рекорд у катанні великодніх яєць
Обстріли на півдні посилилися. ЗСУ повідомили, як саме Росія «використала перемирʼя»
Обстріли на півдні посилилися. ЗСУ повідомили, як саме Росія «використала перемирʼя»
Іноземець може отримати довічне за диверсії в Україні
Іноземець може отримати довічне за диверсії в Україні
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: поранено дітей, є загибла
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: поранено дітей, є загибла
Нічна атака на Сумщині. Рятувальники дістали з-під уламків песика (відео)
Нічна атака на Сумщині. Рятувальники дістали з-під уламків песика (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
36K
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
35K
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
22K
«Як у дитячому таборі». Окупант розповів про умови в українському полоні
21K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua