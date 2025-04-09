Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ заявила про атаку 158 дронів: на Ростовщині евакуйовано людей з будинку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ заявила про атаку 158 дронів: на Ростовщині евакуйовано людей з будинку
На Ростовщині лунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

67 БпЛА нібито знищено над територією Краснодарського краю

У ніч проти 9 квітня Росію атакували дрони. Нібито 158 БпЛА збили системи ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони Росії.

Зазначається, що з 20:00 8 квітня до 06:00 9 квітня системи ППО нібито перехопили і знищили 158 безпілотників:

  • 67 БпЛА – над територією Краснодарського краю,
  • 29 БпЛА – над територією Ростовської області,
  • 15 БпЛА – над територією Республіки Північна Осетія-Аланія,
  • 11 БпЛА – над територією Воронезької області,
  • 10 БпЛА – над територією Курської області,
  • п'ять БпЛА – над територією Бєлгородської області,
  • три БпЛА – над територією Республіки Крим,
  • два БпЛА – над територією Пензенської області,
  • один БпЛА – над територією Саратовської області,
  • один БпЛА – над територією Орловської області,
  • один БпЛА – над територією Ставропольського краю,
  • сім БпЛА – над акваторією Азовського моря,
  • шість БпЛА – над акваторією Чорного моря.

Т.в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомляє про атаку на Ростовську область. За словами посадовця, нібито через падіння уламків дрона є пошкодження, люди не постраждали.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У населеному пункті Аксаї знайдено безпілотник. Через можливу детонацію БпЛА там було проведено евакуацію мешканців.

Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України.

Читайте також:

Теги: вибух росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Делегації України та США під час перемовин у Саудівській Аравії
Переговори в Ер-Ріяді. Що це було?
26 березня, 20:11
Трамп вчергове приголомшив заявою про Україну
«Може не вижити». Трамп зробив чергову скандальну заяву про Україну
9 березня, 17:59
Марко Рубіо зауважив, що якщо Росія погодиться на перемир'я, то треба буде узгодити, кому обидві сторони довірять контроль за припинення вогню
Рубіо пояснив, як США контролюватимуть дотримання перемир'я в Україні
12 березня, 19:16
Очільник Франції: Російська агресія в Україні має бути припинена, звірства мають припинитися, і тактика затягування теж
Макрон назвав тактику Росії, яка терміново має припинитися
14 березня, 21:28
Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ
Мережа вибухнула жартами про бажання Путіна провести матчі між гравцями НХЛ і КХЛ
19 березня, 12:14
Ніхто, крім Росії, не контролюватиме Запорізьку АЕС, заявив призначений окупантами директор
Передача Запорізької АЕС під контроль США: Росія зробила заяву
22 березня, 15:33
У Полтаві пролунала серія вибухів
Росія атакувала Полтаву дронами: що відомо
28 березня, 01:54
Пекін продовжує допомагати Росії у цій війні
Дипломат пояснив, за якої умови Росія може припинити бойові дії
29 березня, 20:13
ЗСУ відкинули росіян на фронті
ЗСУ відкинули росіян на фронті
Вчора, 06:25

Соціум

Наживались на квитках до Колізею. Італія взялась карати туроператорів
Наживались на квитках до Колізею. Італія взялась карати туроператорів
РФ заявила про атаку 158 дронів: на Ростовщині евакуйовано людей з будинку
РФ заявила про атаку 158 дронів: на Ростовщині евакуйовано людей з будинку
У Домінікані обвалився дах нічного клубу: понад 70 загиблих, 160 поранених
У Домінікані обвалився дах нічного клубу: понад 70 загиблих, 160 поранених
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів
ЗСУ вдарили по складах РФ у Курській області: ліквідовано понад 30 окупантів
ЗСУ вдарили по складах РФ у Курській області: ліквідовано понад 30 окупантів
Німеччина може запровадити у школах уроки з підготовки до війни
Німеччина може запровадити у школах уроки з підготовки до війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
75K
«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
34K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
6303
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
5970
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua