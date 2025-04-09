РФ заявила про атаку 158 дронів: на Ростовщині евакуйовано людей з будинку
67 БпЛА нібито знищено над територією Краснодарського краю
У ніч проти 9 квітня Росію атакували дрони. Нібито 158 БпЛА збили системи ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони Росії.
Зазначається, що з 20:00 8 квітня до 06:00 9 квітня системи ППО нібито перехопили і знищили 158 безпілотників:
- 67 БпЛА – над територією Краснодарського краю,
- 29 БпЛА – над територією Ростовської області,
- 15 БпЛА – над територією Республіки Північна Осетія-Аланія,
- 11 БпЛА – над територією Воронезької області,
- 10 БпЛА – над територією Курської області,
- п'ять БпЛА – над територією Бєлгородської області,
- три БпЛА – над територією Республіки Крим,
- два БпЛА – над територією Пензенської області,
- один БпЛА – над територією Саратовської області,
- один БпЛА – над територією Орловської області,
- один БпЛА – над територією Ставропольського краю,
- сім БпЛА – над акваторією Азовського моря,
- шість БпЛА – над акваторією Чорного моря.
Т.в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомляє про атаку на Ростовську область. За словами посадовця, нібито через падіння уламків дрона є пошкодження, люди не постраждали.
У населеному пункті Аксаї знайдено безпілотник. Через можливу детонацію БпЛА там було проведено евакуацію мешканців.
Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України.
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