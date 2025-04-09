РФ заявила про атаку 158 дронів: на Ростовщині евакуйовано людей з будинку

67 БпЛА нібито знищено над територією Краснодарського краю

У ніч проти 9 квітня Росію атакували дрони. Нібито 158 БпЛА збили системи ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони Росії.

Зазначається, що з 20:00 8 квітня до 06:00 9 квітня системи ППО нібито перехопили і знищили 158 безпілотників:

67 БпЛА – над територією Краснодарського краю,

29 БпЛА – над територією Ростовської області,

15 БпЛА – над територією Республіки Північна Осетія-Аланія,

11 БпЛА – над територією Воронезької області,

10 БпЛА – над територією Курської області,

п'ять БпЛА – над територією Бєлгородської області,

три БпЛА – над територією Республіки Крим,

два БпЛА – над територією Пензенської області,

один БпЛА – над територією Саратовської області,

один БпЛА – над територією Орловської області,

один БпЛА – над територією Ставропольського краю,

сім БпЛА – над акваторією Азовського моря,

шість БпЛА – над акваторією Чорного моря.

Т.в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомляє про атаку на Ростовську область. За словами посадовця, нібито через падіння уламків дрона є пошкодження, люди не постраждали.

У населеному пункті Аксаї знайдено безпілотник. Через можливу детонацію БпЛА там було проведено евакуацію мешканців.

Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України.