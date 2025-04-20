Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
Людина забуває про Бога, вона вважає себе Творцем тут, на землі, і це приводить до негативних наслідків, каже Епіфаній
фото: скріншот із відео

Глава ПЦУ порадив не перекладати відповідальність на Господа, адже усе залежить від рішень людини тут, на землі

Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, як трапилося, що Бог допустив війну між двома православними народами. Глава ПЦУ порадив не перекладати відповідальність на Господа, адже усе залежить від рішень людини тут, на землі. Як інформує «Главком», свою думку він висловив у інтерв’ю «Апостроф TV».

«Ми є вільні люди, тобто Господь дав нам свободу. Свободу вибору. Ми обираємо між добром і злом. І, напевно, ми обирали дуже часто зло. Тобто все залежить від волі людини», – сказав Епіфаній.

За словами митрополита, українці не хотіли війни, вони обрали свій майбутній вектор розвитку, заявили про прагнення свободи, правди, про бажання бути невід’ємною частиною європейської спільноти. Натомість росіяни обрали лідера, котрий спрямував своє зло проти України.

«Людина забуває про Бога, вона вважає себе Творцем тут, на землі, і це приводить до таких негативних наслідків», – пояснив глава ПЦУ.

Раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього. 

Нагадаємо, президент Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян.

«Для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков», – написав президент.

Читайте також:

Теги: війна українці Епіфаній росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони на оптоволокні – особиста думка
Дрони на оптоволокні можуть стати головним болем на фронті
17 квiтня, 20:01
«Путін підкидує Трампу кісточку надії»
Як би Трамп не рятував російську економіку, Путін намагається йому завадити
2 квiтня, 10:24
Кадр з фільму «Чотири матері»
Кажуть, кінофестиваль ЛГБТ у страсну пʼятницю – це провокація?
18 квiтня, 21:56
Українську молодь закликають підписати контракт 18-24 алегоріями про чізбургери
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну
4 квiтня, 05:17
Захисник із Харківщини загинув на Бахмутському напрямку 21 березня
Поліг під час боїв у Бахмутському районі. Згадаймо 22-річного Вадима Бичкова
9 квiтня, 09:00
У травні 2023 року Василь був мобілізований до лав Збройних сил України
Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Василя Поровського
11 квiтня, 09:00
Наслідки ранкової атаки на Харків
У Харкові вже понад 50 постраждалих, пошкоджено 20 багатоквартирних будинків
18 квiтня, 07:10
Фірсін був членом збірної команди Свердловської області з тхеквондо GTF
ЗСУ ліквідували російського тхеквондиста
12 квiтня, 20:53

Суспільство

Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
Як називати президентку Молдови. Мовознавиця пояснила, як правильно писати: «Мая» чи «Майя»
Як називати президентку Молдови. Мовознавиця пояснила, як правильно писати: «Мая» чи «Майя»
Президент привітав українців з Великоднем
Президент привітав українців з Великоднем
Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк
Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
353K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
34K
Путін оголосив великоднє перемир'я
21K
У авіакатастрофі загинув російський пілот, який воював проти України
12K
Росіяни отримали наказ вийти на кордон Дніпропетровської області: названо дату

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua