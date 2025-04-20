Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні

Людина забуває про Бога, вона вважає себе Творцем тут, на землі, і це приводить до негативних наслідків, каже Епіфаній

Глава ПЦУ порадив не перекладати відповідальність на Господа, адже усе залежить від рішень людини тут, на землі

Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, як трапилося, що Бог допустив війну між двома православними народами. Глава ПЦУ порадив не перекладати відповідальність на Господа, адже усе залежить від рішень людини тут, на землі. Як інформує «Главком», свою думку він висловив у інтерв’ю «Апостроф TV».

«Ми є вільні люди, тобто Господь дав нам свободу. Свободу вибору. Ми обираємо між добром і злом. І, напевно, ми обирали дуже часто зло. Тобто все залежить від волі людини», – сказав Епіфаній.

За словами митрополита, українці не хотіли війни, вони обрали свій майбутній вектор розвитку, заявили про прагнення свободи, правди, про бажання бути невід’ємною частиною європейської спільноти. Натомість росіяни обрали лідера, котрий спрямував своє зло проти України.

«Людина забуває про Бога, вона вважає себе Творцем тут, на землі, і це приводить до таких негативних наслідків», – пояснив глава ПЦУ.

Раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.

Нагадаємо, президент Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян.

«Для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков», – написав президент.