Росія блокує доступ гуманітарних місій на окуповані території України – ООН

За останні чотири тижні ООН та партнерські організації доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей

Росія не допускає гуманітарні місії та вантажі ООН на тимчасово захоплені території України. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на помічницю речника генсека ООН Стефані Тремблей.

«Ми не маємо доступу через лінію зіткнення», – зазначила вона.

За словами речниці, гуманітарні місії продовжують розширювати свою діяльність та готують вантажі для доставки до районів, де ведуться активні бойові дії, а також на території, які нещодавно перейшли під контроль України.

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Зазначається, що за останні чотири тижні ООН та партнерські організації доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей, які нещодавно стали доступними для міжнародних організацій. Серед вантажів - вода, засоби гігієни, медикаменти, набори для перебування у сховищах взимку тощо. Останній з конвоїв призначений для більш як 7500 осіб у трьох громадах Херсонщини.

«Ми та наші партнери продовжуємо працювати, аби збільшити обсяги екстреного водопостачання та санітарно-гігієнічних послуг», – наголосила Тремблей.

Вона додала, що, починаючи з лютого, гуманітарні організації надали послуги з водопостачання, санітарії та гігієни понад 5,7 млн осіб.

Нагадаємо, раніше ООН назвала кількість вбитих цивільних у війні з рашистами. Станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених під час війни з РФ.

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