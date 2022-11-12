Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія блокує доступ гуманітарних місій на окуповані території України – ООН

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія блокує доступ гуманітарних місій на окуповані території України – ООН
Росія не пускає гуманітарні вантажі на захоплені території України
фото ілюстративне

За останні чотири тижні ООН та партнерські організації доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей

Росія не допускає гуманітарні місії та вантажі ООН на тимчасово захоплені території України. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на помічницю речника генсека ООН Стефані Тремблей.

«Ми не маємо доступу через лінію зіткнення», – зазначила вона.

За словами речниці, гуманітарні місії продовжують розширювати свою діяльність та готують вантажі для доставки до районів, де ведуться активні бойові дії, а також на території, які нещодавно перейшли під контроль України.

Зазначається, що за останні чотири тижні ООН та партнерські організації доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей, які нещодавно стали доступними для міжнародних організацій. Серед вантажів - вода, засоби гігієни, медикаменти, набори для перебування у сховищах взимку тощо. Останній з конвоїв призначений для більш як 7500 осіб у трьох громадах Херсонщини.

«Ми та наші партнери продовжуємо працювати, аби збільшити обсяги екстреного водопостачання та санітарно-гігієнічних послуг», – наголосила Тремблей.

Вона додала, що, починаючи з лютого, гуманітарні організації надали послуги з водопостачання, санітарії та гігієни понад 5,7 млн осіб.

Нагадаємо, раніше ООН назвала кількість вбитих цивільних у війні з рашистами. Станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених під час війни з РФ.

Теги: Україна гуманітарна допомога ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із російських байок про українські біолабораторії вже сміється весь цивілізований світ
Бойові комарі. Представниця США в ООН публічно потролила Росію (відео) 
31 жовтня, 16:54
Генеральна Асамблея ООН засуджує спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України
Засудження неонацизму: Росія проголосувала проти себе на Генеральній Асамблеї ООН (фото)
4 листопада, 23:50
США продовжать відстоювати Україну
«Росія повинна поважати українські кордони», – постпред США при ООН
8 листопада, 21:27

Події в Україні

Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Росія блокує доступ гуманітарних місій на окуповані території України – ООН
Росія блокує доступ гуманітарних місій на окуповані території України – ООН
Втрати ворога на півдні: ЗСУ завдали потужних ударів по скупченню техніки рашистів
Втрати ворога на півдні: ЗСУ завдали потужних ударів по скупченню техніки рашистів
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст
«Сталося непорозуміння». Чубаров розповів, чому не міг потрапити до Молдови
«Сталося непорозуміння». Чубаров розповів, чому не міг потрапити до Молдови
Чубаров заявив, що прикордонники не пускають його до Молдови
Чубаров заявив, що прикордонники не пускають його до Молдови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times
99K
Кремль пояснив, чому Путін не братиме участь у саміті G20
75K
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
25K
Ситуація в Херсоні: перші кадри зі звільненого міста
23K
Постачання систем ППО. Пентагон повідомив хороші новини для українців 
22K
Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца

Новини

П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту