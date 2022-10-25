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Данилов дав пораду кадировцям, які воюють в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данилов дав пораду кадировцям, які воюють в Україні
фото: pravda

Секретар РНБО нагадав,що Росія робила з Грозним

Секретаря РНБО Олексія Данілова порадив кадировцям піти з України та боротися за незалежність Ічкерії, поки Росія не вирішила її знищити. Про це Данилов написав у Twitter.

«Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії – це краща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули...» – написав він.

Раніше Данилов заявив, що російська мова має зникнути з нашої території взагалі, як елемент ворожої пропаганди.

Як повідомлялося, кадировці на Луганщині виселяють людей зі своїх помешкань. Також ЗСУ ліквідували відомого «кадировця» Аслудді Мурадова.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області. 

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Теги: Рамзан Кадиров Чечня Олексій Данилов

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