На Донеччині виявлено тіла ще дев’ятьох вбитих цивільних

Правоохоронці виявили ще сім тіл загиблих у Новоселівці і двох у Лимані

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

Протягом 20 жовтня російські терористи вбили двох мирних жителів Донеччини – у Бахмуті. Ще одна людина за вчора отримала поранення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили тіла дев'ятьох цивільних, убитих росіянами під час окупації: сім у Новоселівці і двоє у Лимані.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.