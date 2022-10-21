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Іран може розширити свою військову підтримку Росії в найближчі місяці – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Іран може розширити свою військову підтримку Росії в найближчі місяці – ISW
Росія може отримати від Ірану ракети
фото ілюстративне

Іран хоче за допомогою РФ змінити світовий порядок під проводом США

Іран надає військову підтримку російським окупаційним силам в Україні, незважаючи на нові міжнародні санкції, ймовірно, частково через те, що іранські лідери вважають, що їм потрібна допомога Москви, щоб змінити світовий порядок під проводом США. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Високопоставлені іранські чиновники та державні ЗМІ часто стверджують, що Тегеран повинен розширити стратегічні відносини з Росією та Китаєм, щоб співпрацювати для протидії глобальному впливу США. Іранські лідери можуть хвилюватися, що невдача Росії в Україні серйозно порушить це бачення і, можливо, загрожуватиме владі Володимира Путіна, а отже, безпеці Ірану», – йдеться у матеріалі. 

Іран може розширити свою військову підтримку Росії в найближчі місяці, прогнозує ISW.

Нагадаємо, Європейський Союз 20 жовтня ввів додаткові санкції проти іранських чиновників і виробника безпілотників Shahed-136, які Іран продав Росії для використання в Україні.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран визнає співпрацю з Росією у військовій сфері, але заперечує надання їй дронів-камікадзе. 

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Теги: Іран росія Україна війна США безпілотник

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