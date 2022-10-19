Ситуація у столиці залишаєтся складною: Кличко звернувся до киян після обстрілів рашистів

Ситуація з електропостачанням, після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури, залишається складною

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на обстріли рашистами критичної інфраструктури міста. Він закликав мешканців столиці скоротити електроспоживання в пікові години.

«Ситуація з електропостачанням, після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури, залишається складною. Звертаюся до мешканців столиці у четверг, 20 жовтня, максимально скоротити електроспоживання в пікові години навантаження на систему з 7.00 до 23.00», – написав мер.

Віталій Кличко просить не вмикати потужні електроприлади – мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі.

«Опалювальний сезон у Києві ми розпочинаємо 20 жовтня зважаючи на погодні умови та необхідність економити електроенергію (щоб кияни не обігрівали житло кондиціонерами та електрообігрівачами).

Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми.

Прошу також підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів», – написав Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію.