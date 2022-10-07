За тиждень ЗСУ звільнили 29 населених пунктів на сході

Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів

Протягом тижня українські військові звільнили 29 населених пунктів на сході, зокрема шість на Луганщині. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що від початку наступальної операції Україна повернула 96 населених пунктів, які перебували під окупацією.

«Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів. І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі», – зазначив Зеленський.

Він також додав, що добрі результати є і на півдні України за цей тиждень – щодня на цьому напрямі звільняється українська земля та люди від псевдореферендуму.

«Обов'язково дійдемо і до земель, окупованих Росією раніше», – наголосив президент України.

Нагадаємо, 5 жовтня Гайдай повідомив, що Збройні сили України почали активну деокупацію Луганської області.

Також відомо, що російські окупанти розпочали підготовку до оборони захопленої Кремінної на Луганщині. Там спостерігається велика кількість ворожих солдатів та масові мінування території навколо міста.

До слова, 7 жовтня стало відомо, що село Подоли в Харківській області перейшло під контроль ЗСУ.