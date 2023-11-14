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Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»
Ексгенпрокурор запевняє, що відреагував би у разі наявності інформації щодо зв’язку Кулика зі спецслужбами РФ
фото з відкритих джерел

Рябошапка назвав макулатурою кримінальну справу, де фігурував син Байдена, якого Дубінський, Деркач і Кулик намагалися звинуватити в корупції

Народний депутат Олександр Дубінський вчора, 13 листопада отримав підозру в державній зраді – встановлено, що він разом з соратниками дискредитував імідж України на міжнародній арені. У справі нардепа фігурує і ескпрокурор Костянтин Кулик, який за часів генпрокурора Юрія Луценка втрапляв у медійні скандали, пов’язані з корупцією, пише «Главком».

Генеральний прокурор у 2019-2020 роках Руслан Рябошапка розповів, що не мав інформації про співпрацю Костянтина Кулика з російськими спецслужбами.

«Такої інформації у нас не було. Якби була – ми відреагували б. Разом із тим, кримінальне провадження, яке використовувалось для медійного супроводження кампанії, прокурори вивчили і встановили, що доказів причетності до незаконних дій з боку Хантера Байдена чи його батька (Джо Байдена – «Главком»), не було. Все це провадження – макулатура, яка не має процесуальної цінності», – підкреслив ексгенпрокурор.

Варто зазначити, що у січні 2021 року управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною мережі закордонного впливу, пов’язаною з РФ. Це стосується Олександра Дубінського, експрокурора Костянтина Кулиак та двох помічників екснардепа Андрія Деркача. Сполучені Штати були впевнені, що Кулик з Дубінським розповсюджували необґрунтовані звинувачення на адресу кандидата під час виборів у США (Джо Байдена) та публічно заявляли, що чиновники американського уряду брали участь у корупційних діях в Україні.

Варто зазначити, що у грудні 2015-го Костянтин Кулик був фігурантом кримінальної справи за фактом незаконного збагачення. Йому звинувачували у невідповідному способі життя: в період з 2011 до 2015 рр він витратив 3,4 млн грн, хоча встиг заробити 1,6 млн грн. Він уникнув покарання, оскільки у лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 КК, що передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Нагадаємо, 13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До цього працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний депутат Дубінський, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату екснардепа Андрію Деркачу – також повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.

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Теги: депутат прокурор Костянтин Кулик Руслан Рябошапка Олександр Дубінський

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