Ізраїль відреагував на скандальні заяви Ердогана

Очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив про відкликання дипломатів з Туреччини

Ізраїль відкликає дипломатів з Туреччини, щоб переглянути відносини з Анкарою

Ізраїль відкликав своїх дипломатів із Туреччини після різких заяв президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана на пропалестинському мітингу, який відбувся на території аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі. Про це повідомляє агентство Reuters.

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«На тлі загострення тону заяв Туреччини я розпорядився відкликати наших дипломатичних представників із Туреччини з метою переоцінки ізраїльсько-турецьких відносин», – заявив глава МЗС Ізраїлю Елі Коен.

Нагадаємо, що декількома годинами раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Ізраїль припинити військову операцію та пообіцяв переглянути двохсторонні відносити з Тель-Авівом.

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«Західний світ мобілізував своїх політиків та ЗМІ, щоб узаконити вбивство жінок та дітей у Секторі Гази. Кровопролиття у Секторі Гази – повністю справа рук Заходу. Ізраїль відкрито чинить військові злочини», – зазначив Ердоган.

Туреччина готується оголосити Ізраїль військовим злочинцем, заявив президент Ердоган.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль обурений висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що не вважає ХАМАС терористичною групою.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ганією. Сторони обговорювали вивезення поранених з Сектору Гази на лікування до Туреччини.