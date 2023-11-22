Суд на Черкащині виніс вирок батьку-одинаку за ухилення від мобілізації

У суді чоловік пояснив, що виховує неповнолітнього сина та утримує мати похилого віку

На Черкащині суд виніс вирок чоловіку, який не з’явився до призовного пункту, тому що сам виховує неповнолітню дитину. Про це йдеться у вироку №114913460 від 15 листопада.

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Чоловік 6 жовтня отримав повістку в місті Христинівка. З матеріалів справи відомо, що він мав звання солдата й був придатним за станом здоров’я до служби. 7 жовтня його поставили на військовий облік, а вже 9 жовтня о 7:00 він мав з’явитись у призовному пункті, після чого відправитись до військової частини.

Однак чоловік не з’явився в призначений час – суд кваліфікував це як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Підсудний визнав свою вину та розкаявся. Він підтвердив, що пройшов медичний огляд, але в призовний пункт не з’явився.

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Чоловік пояснив своє рішення тим, що є батьком-одинаком неповнолітнього сина й утримує матір похилого віку. Його визнали винним та засудили до позбавлення волі на три роки, але замінили покарання на іспитовий строк на півтора року.

Раніше у Черкаській області батько трьох дітей був засуджений за відмову від мобілізації. Чоловіка визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.