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Слідчий комітет Росії заявив про затримання підозрюваних у вбивстві девʼятьох людей у Волновасі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Слідчий комітет Росії заявив про затримання підозрюваних у вбивстві девʼятьох людей у Волновасі
Слідство стверджує, що вбивство родини сталося через конфлікт «на побутовому ґрунті»
фото: Донецька обласна прокуратура

Підозрюваними є двоє військових контрактників з Далекого Сходу

Затримано двох військових, які, ймовірно, вбили дев'ять осіб у тимчасово окупованій Волновасі. Про це йдеться в повідомлені слідчого комітету Росії. 

Російські слідчі стверджують, що затримали підозрюваних у вбивстві. Ними виявилися російські військовослужбовці з Далекого Сходу, які проходять військову службу за контрактом.

За версією слідства, конфлікт стався «на побутовому ґрунті».

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці розстрілу родини з дітьми у Волновасі. Причиною конфлікту з солдатом РФ стала висловлена раніше вдень фраза голови родини Едуардом «за України без вас було краще – валіть звідки прийшли».

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець відреагував на розстріл родини в окупованій Волновасі. За його даними, було вбито одразу дев’ятьох людей, у тім числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення. 

Раніше повідомлялося, що в окупованій Волновасі розстріляли родину з дітьми. За словами родичів родини, вбивство сталося у п'ятницю, 27 жовтня. У будинку жило подружжя – Наталія та Андрій, а також їхні діти – учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

Теги: конфлікт поранення вбивство

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Кримінал

Слідчий комітет Росії заявив про затримання підозрюваних у вбивстві девʼятьох людей у Волновасі
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