Що означають повідомлення пропагандистів про відхід армії РФ на Херсонщині: оцінка ISW

Причиною повідомлень про «перегрупування» стала неможливість російським командуванням створити гідний опір українським наземним операціям

Російські державні ЗМІ опублікували, а потім спростували повідомлення про «перегрупування» армії РФ на лівому березі Дніпра в Херсонській області на нові позиції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики припускають, що причиною повідомлень про «перегрупування» стала неможливість російським командуванням створити гідний опір українським наземним операціям на східному березі Дніпра.

РФ ретельно працювала над формуванням скоординованого підходу у висвітленні вторгнення в Україну, особливо після того, як російське командування не змогло створити інформаційні умови для поразок під час контрнаступу у Харкові у 2022 році.

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Відкликані повідомлення про перегрупування російських військових на східному березі Херсонської області можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування. Вони могли передчасно вийти в інформаційний простір.

Також російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ опублікувати, а потім спростувати ці повідомлення в рамках інформаційної операції, яка має на меті змусити українські сили недооцінити наявні російські війська на східному березі Херсонської області.

Незалежно від причин та обставин повідомлень про «перегрупування», реакція на них дозволяє припустити, що події в Херсонській області продовжують мати вкрай складний характер для армії РФ.

Як відомо, вранці 13 листопада російські ЗМІ поширили повідомлення про рішення міністерства оборони РФ провести перегрупування військ «Дніпро» з окупованої контрольованої території на Херсонщині. Інформація про їхню можливу відводу на схід від річки Дніпро обгрунтовувалася «оцінкою складної обстановки».

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Міністр оборони Сергій Шойгу намагався пояснити такі «маневри» як намір часткового звільнення військ, які були «залучені до наступу в інших напрямках».

Однак пізінше в РФ про «перегрупування» сил на окупованих районах Херсонської області було «анульовано».

Раніше повідомлялося, що українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області.