Юний кікбоксер загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Максима Берещука

25 листопада 2021 року Максим Берещук був призваний на строкову військову службу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Берещука.

8 червня 2022 року на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув солдат Національної гвардії України Максим Берещук, юний захисник своєї країни з Київщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спортивний Комітет України.

Максим Берещук народився 12 травня 2003 року в Білій Церкві на Київщині, там навчався у 21-й загальноосвітній школі, був вихованцем спортивного клубу «Спарта», де займався кікбоксингом.

Максим Берещук прагнув взяти участь в офіційних турнірах з кікбоксингу ISKA фото з відкритих джерел

«На тренуванні Максим завжди старався, слухався, був не конфліктний, займався для себе і помітно було, що кікбоксинг приносить йому задоволення. Був дружнім, товаришував з одноклубниками. Допомагав готувати дітей до змагань», – згадує його тренер Леонід Кулібаба.

Максим наполегливо тренувався у напрямку Комбат Самозахист ІСО, був чемпіоном Київщини з Комбат Самозахисту ІСО серед юнаків, прагнув взяти участь в офіційних турнірах з кікбоксингу ISKA, та не встиг, бо пішов захищати рідну землю.

25 листопада 2021 року Максим Берещук був призваний на строкову військову службу. Служив стрільцем третього відділення першого патрульного взводу першої патрульної роти третього патрульного батальйону військової частини 3033 Національної гвардії України.

8 червня 2022 року під час бойових дій на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання воїн отримав вогнепальне поранення в груди фото: Спортивний Комітет України

8 червня 2022 року під час бойових дій на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання воїн отримав вогнепальне поранення у груди, яке обірвало його життя в 19-річному віці.

Прощання з Максимом Берещуком відбулося 12 червня 2022 року у Храмі Покрови Божої матері в Білій Церкві. Поховали Максима того ж дня на Київському цвинтарі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.