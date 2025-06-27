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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: судове засідання знову перенесено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: судове засідання знову перенесено
Косов висловив небажання мати інших захисників та заявив, що його не попередили про причини відсутності його адвокатів
фото: ProKyiv

Нове засідання призначено на 14 серпня

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері знову відклали. Сьогоднішнє засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  ProKyiv.

Зазначається, що обвинувачений Косов висловив небажання мати інших захисників та заявив, що його не попередили про причини відсутності його адвокатів.

Нагадаємо, що це не перший випадок зриву засідань. Попереднє слухання, яке мало вібдутися 26 червня, також перенесли (на 27 червня) з цієї ж причини. Обвинуваченому призначили державного адвоката.

Косов залишається під вартою без права на заставу до 16 серпня. 

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Теги: Київ фунікулер вбивство смерть суд

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