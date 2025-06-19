Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років

Військовослужбовець повідомив про крадіжку окулярів для корекції зору, вартість яких перевищувала 12 тис. грн

Суд виніс вирок зловмиснику, який у березні цього року на станції метро «Святошин» викрав дороговартісні окуляри для зору у військовослужбовця. Крадія засудили до п'яти років та одного місяця позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомляли правоохоронці, у березні до управління поліції в метрополітені надійшло звернення від чинного військовослужбовця. Він повідомив про крадіжку своїх окулярів для корекції зору, вартість яких перевищувала 12 тисяч гривень.

У ході розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 40-річний мешканець Київщини, який раніше вже мав проблеми із законом. Зловмисник діяв непомітно: витягнув чохол з окулярами з кишені пасажира та швидко вийшов з вагону.

Чоловіка оперативно затримали. Викрадені окуляри вилучили та невдовзі повернули законному власнику.

Слідчі оголосили фігуранту підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. Після завершення слідства матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направили до суду.

За скоєне правопорушення суд призначив зловмиснику покарання у вигляді п'яти років та одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці дільничні правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який викрав понад 100 тис. грн з припаркованого автомобіля Lexus. Зловмисник виявився сусідом потерпілого підприємця.

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