Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років
40-річний мешканець Київщини раніше вже мав проблеми із законом
фото: Національна поліція України/Facebook

Військовослужбовець повідомив про крадіжку окулярів для корекції зору, вартість яких перевищувала 12 тис. грн

Суд виніс вирок зловмиснику, який у березні цього року на станції метро «Святошин» викрав дороговартісні окуляри для зору у військовослужбовця. Крадія засудили до п'яти років та одного місяця позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.  

Як повідомляли правоохоронці, у березні до управління поліції в метрополітені надійшло звернення від чинного військовослужбовця. Він повідомив про крадіжку своїх окулярів для корекції зору, вартість яких перевищувала 12 тисяч гривень.

У ході розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 40-річний мешканець Київщини, який раніше вже мав проблеми із законом. Зловмисник діяв непомітно: витягнув чохол з окулярами з кишені пасажира та швидко вийшов з вагону.

Чоловіка оперативно затримали. Викрадені окуляри вилучили та невдовзі повернули законному власнику.

Слідчі оголосили фігуранту підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. Після завершення слідства матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направили до суду.

За скоєне правопорушення суд призначив зловмиснику покарання у вигляді п'яти років та одного місяця позбавлення волі.  

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці дільничні правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який викрав понад 100 тис. грн з припаркованого автомобіля Lexus. Зловмисник виявився сусідом потерпілого підприємця.

Раніше стрілець окремого кулеметного взвод одержав п’ять років і шість місяців тюрми за крадіжку майна в умовах воєнного стану. Злочин стався 8 січня 2024 року. Обвинувачений знімав номер у кафе-мотелі «Ситий ковбой», що у Хмельницькому. Військовий вирішив викрасти з готельного номера телевізор Samsung.

Також гранатометник піхотного відділення отримав п’ять років і один місяць позбавлення волі за крадіжку під час воєнного стану. 

Читайте також:

Теги: Київ Facebook розслідування метро військові поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як попередньо з'ясували правоохоронці, під час конфлікту 15-річна дівчина завдала тілесних ушкоджень 13-річній потерпілій
Поліція встановлює обставини бійки за участю неповнолітніх дівчат у Вишневому
20 травня, 08:02
Повітряна тривога у Києві тривала близько години
Уламки російського дрона впали на територію школи у Дарницькому районі
22 травня, 09:08
Повітряна тривога в Києві тривала 6 год
Повітряна тривога в Києві тривала 6 год
26 травня, 06:48
Сухопутні війська: Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
27 травня, 14:16
На зарахування до садочків на 2025/2026 навчальний рік вже подано 15 тис. заявок
У Києві триває набір до дитячих садків: скільки вільних місць лишилося
28 травня, 12:04
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3 червня, 08:56
Вікно у дитячій кімнаті вилетіло від вибуху під час атаки російських окупантів у ніч на 10 червня 2025 року
«Шахед» розніс дитячу у квартирі на Пріорці. Жінка розповіла, що врятувало життя (відео)
10 червня, 09:26
Сильна пожежа у Дарницькому районі, спричинена атакою окупантів
Що відбувається у Дарницькому районі Києва після атаки росіян. Фоторепортаж
17 червня, 13:22
Усик: Сьогодні знову наша земля горить
Усик емоційно прокоментував обстріл Києва
Вчора, 09:35

Новини

Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років
Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років
Технічний бій у київському транспорті: що робити, коли QR-квиток не спрацював
Технічний бій у київському транспорті: що робити, коли QR-квиток не спрацював
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: обвинуваченому продовжено запобіжний захід
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: обвинуваченому продовжено запобіжний захід
Голова КМВА пообіцяв розібратися з дрифтерами, які ганяли по Києву у день жалоби
Голова КМВА пообіцяв розібратися з дрифтерами, які ганяли по Києву у день жалоби
Бізнес на ухилянтах. ДБР викрило масштабну оборудку за участі посадовців Голосіївського РТЦК 
Бізнес на ухилянтах. ДБР викрило масштабну оборудку за участі посадовців Голосіївського РТЦК 
Громадський транспорт у Києві 19 червня працює за зміненими маршрутами: схема
Громадський транспорт у Києві 19 червня працює за зміненими маршрутами: схема

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
90K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
50K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
39K
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
16K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua