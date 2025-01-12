На фронті загинув військовий кореспондент із Івано-Франківська

У квітні Руслану Ганущаку мало виповнитися 55 років

Після повномасштабного вторгнення РФ 2022 року Остап пішов захищати країну як боєць 92-ї бригади ЗСУ

У неділю, 12 січня, стало відомо про загибель на війні бійця 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, військового журналіста з Івано-Франківська Руслана Ганущака з позивним Остап. Про це повідомила речниця Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Наталія Коцкович, яка від 2014 року служила з Остапом у пресслужбі полку «Азов».

«Ми нашим дуетом знімали найкращі кадри і короткометражки з Широкиного, Гранітного, Бердянського, Лебединського, Марʼїнки. Ми пліч-о-пліч фіксували у своїх сюжетах всі злочини Росії на Донбасі. Руслан був неймовірним!» – написала вона.

Руслан Ганущак був активним учасником Майдану та Революції Гідності.

2014 року зголосився добровольцем у батальйон «Азов» у складі знімальної групи Spilno.TV.

2016 року він зняв документальний фільм про війну на Донбасі «Два дні в Іловайську» – про те, з чого починався Іловайський котел.

Також Руслан є автором фільму про грузинських добровольців «Брат за брата», який презентували у США, Британії та інших країнах світу.

Після повномасштабного вторгнення РФ 2022 року Остап пішов захищати країну як боєць 92-ї бригади ЗСУ.

Минулого року в Івано-Франківську відбулася персональна виставка його світлин із війни. У квітні Руслану Ганущаку мало виповнитися 55 років.

Дружина героя Олександра Кодак наразі на отримувала офіційного повідомлення про його загибель.

Раніше у бою за Україну загинув спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк.

Нагадаємо, що на фронті загинув український військовий та професійний скелелаз Максим Петренко. Він загинув у віці 46 років. Спортсмен був уродженцем Луганська. На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.

Також на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович.