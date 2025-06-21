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На Рівненщині помер військовий, який лише кілька днів тому повернувся додому з полону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Рівненщині помер військовий, який лише кілька днів тому повернувся додому з полону
Сергія Добровольського лише кілька днів тому зустрічали вдома
фото з відкритих джерел

17 червня бійця зустріли жителі міста Здолбунів, він зміг обійнятися з мамою

Помер військовий Сергій Добровольський з Рівненщини, якого наприкінці травня звільнили з полону в рамках обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Здолбунова Владислава Сухляка.

«Помер Сергій Добровольський, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні. Сергій Добровольский повернувся з полону наприкінці травня цього року. Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті. Сергієві було 43 роки», – зауважив Владислав Сухляк.

На Рівненщині помер військовий, який лише кілька днів тому повернувся додому з полону фото 1

Як зазначає «Суспільне», перебуваючи в полоні, військовий вважався зниклим безвісти. У травні цього року його повернули в Україну в рамках обміну військовополоненими «1000 на 1000».

17 червня бійця зустріли жителі міста Здолбунів. Він зміг обійнятися з мамою після двох років у російському полоні. Також йому вручили коровай та заспівали гімн України.

Нагадаємо, 20 червня Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

До слова, 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

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Теги: обмін полоненими Україна переговори

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