Аварія у Києві: Suzuki протаранив BMW і загорівся, постраждали дві людини (відео)



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Скріншот з відео

Обох водіїв госпіталізували

В Оболонському районі Києва в результаті зіткнення трьох авто постраждали двоє людей, одне авто загорілось.

Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

Як розповіли свідки події, автомобіль Suzuki, рухаючись другорядною дорогою, на перехресті не пропустив BMW, що рухався головною дорогою.

«В результаті зіткнення, BMW відрикошетив у припаркований автомобіль «швидкої допомоги», а Suzuki загорівся», – йдеться у повідомленні.

Обох водіїв госпіталізували, в «швидкій», на щастя, персоналу та паціентів не було. Обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, 7 жовтня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

До слова, 8 жовтня, близько 8 години на вулиці Митрополита Шептицького в Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та автобуса МАЗ.

Як повідомлялося, на Одещині легковик влетів у вантажівку, одна людина загинула.

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