На Лук’янівці водійка Volkswagen знесла з дороги жінку (відео)



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Автомобіль збив жінку на пішохідному переході Фото: скріншот відео

Водійка автомобіля на мокрій дорозі не впоралась із керуванням

У середу, 7 жовтня, на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

Патрульні, які першими прибули на місце пригоди, до приїзду швидкої допомоги надавали постраждалій жінці-пішоходу домедичну допомогу.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського району для встановлення всіх обставин автопригоди.

Як повідомлялося, 7 жовтня на Дніпровському узвозі водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

Нагадаємо, у середу в Києві була сильна злива.