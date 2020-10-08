  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Лук’янівці водійка Volkswagen знесла з дороги жінку (відео)

    • Розсилка
    Автомобіль збив жінку на пішохідному переході - На Лук’янівці водійка Volkswagen знесла з дороги жінку (відео)
    Автомобіль збив жінку на пішохідному переході
    Фото: скріншот відео

    Водійка автомобіля на мокрій дорозі не впоралась із керуванням

    У середу, 7 жовтня, на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    За попередньою інформацією, водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

    Патрульні, які першими прибули на місце пригоди, до приїзду швидкої допомоги надавали постраждалій жінці-пішоходу домедичну допомогу.

    На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського району для встановлення всіх обставин автопригоди.

    Як повідомлялося, 7 жовтня на Дніпровському узвозі водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

    Нагадаємо, у середу в Києві була сильна злива.

    Національна поліція України ДТП Київ дороги водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies