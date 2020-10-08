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    Біля метро «Лівобережна» автобус збив на переході жінку (відео)

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    ДТП сталося на регульованому пішохідному переході - Біля метро «Лівобережна» автобус збив на переході жінку (відео)
    ДТП сталося на регульованому пішохідному переході
    Фото: скріншот відео

    Жінка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора для пішоходів

    Сьогодні, 8 жовтня, близько 8 години на вулиці Митрополита Шептицького в Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та автобуса МАЗ.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    ДТП сталася неподалік станції метро «Лівобережна».

    За попередньою інформацією, водій автобуса не пропустив жінку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, та здійснив наїзд.

    Зазначається, що патрульні, які перші прибули на місце ДТП, надавали домедичну допомогу постраждалій жінці.

    Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Дніпровського району для з'ясування всіх обставин автопригоди.

    Нагадаємо, 7 жовтня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт водій жінка
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