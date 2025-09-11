Головна Країна Події в Україні
На Івано-Франківщині померла колишня зв'язкова УПА Марія Волочанська

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Вона була засновницею Калуської міськрайонної організації «Союз українок»
фото: Калуська міська рада

На 101-му році життя померла Марія Волочанська — лікарка та учасниця визвольного руху та колишня зв’язкова УПА

У місті Калуш на 101-му році життя померла Марія Василівна Волочанська – знана лікарка, громадська діячка та учасниця національно-визвольного руху. Про її смерть повідомила Калуська міська рада, пише «Главком».

Марія Волочанська народилася 30 травня 1925 року в селі Сівка-Войнилівська. У юному віці вона вступила до лав ОУН, а згодом пройшла курси медсестер і була розподілена до сотні «Бея».

У 1951 році Марія Василівна закінчила Станіславський державний медичний інститут і розпочала свою медичну кар'єру. З 1953 року працювала в Калуській районній лікарні, де з 1957 року і до виходу на пенсію очолювала інфекційне відділення.

Вона була засновницею Калуської міськрайонної організації «Союз українок», активно брала участь у громадському житті та боротьбі за українську державність. За свою діяльність Марія Волочанська вважається учасницею бойових дій УПА.

Марія Волочанська виховала двох дітей разом зі своїм чоловіком Мирославом Волочанським.

Нагадаємо, у Старому Самборі на Львівщині на 97-му році життя померла багаторічна бранка радянських таборів та зв'язкова ОУН Лідія Тиховліз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Локальна історія».

Народилася Тиховліз 15 грудня 1928 року у національно свідомій родині Марії та Миколи Джулинських. Під час навчання у Львівській консерваторії Лідія приєдналася до молодіжної сітки ОУН, виконувала обов'язки зв'язкової. 26 лютого 1946 року Лідію заарештували органи НКВД. Протягом шести місяців утримували в тюрмі «на Лонцького». Засудили до десяти років ув'язнення і п'яти років позбавлення прав.



