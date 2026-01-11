Головна Країна Події в Україні
Росія зруйнувала у Краматорську котельну, яка живила один з мікрорайонів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Котельня забезпечувала теплопостачання мікрорайону «Кондиціонер»

Увечері 11 січня російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині, знищивши котельню, що забезпечувала теплом один із мікрорайонів міста. Про це повідомила Краматорська міська рада, пише «Главком».

Через значне пошкодження об'єкта та низьку температуру повітря виникла загроза замерзання комунікацій. Щоб не допустити розриву труб у разі відсутності циркуляції теплоносія, керуюча компанія розпочала терміновий злив води з систем тепло- та водопостачання у мікрорайоні «Кондиціонер».

Наразі фахівці тепломереж та комунальних служб намагаються знайти рішення для відновлення опалення, проте ситуація залишається складною.

Місцева влада звернулася до мешканців мікрорайону з проханням самостійно злити воду із сантехніки у своїх помешканнях. Оскільки фахівці не мають доступу до кожної квартири, замерзання води всередині приладів може призвести до їхнього пошкодження.

Нагадаємо, 7 грудня у Краматорську на Донеччині стався блекаут. Міська рада повідомила про аварійне відключення.

«Краматорські РЕМ» повідомляють, що у зв’язку з аварійним відключенням без електропостачання залишилося місто Краматорськ. Водночас місцеві пабліки повідомляють про можливі загрози ударів КАБами та дронами, а також про вибухи.

До слова, вночі 11 січня зникла електроенергія по всій Запорізькій області та в окремих районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фахівці енергетичних служб намагаються відновити стабільну роботу мережі. Попри відсутність світла, усі лікарні міста працюють у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

У ДТЕК Дніпровські електромережі написали, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та в Дніпрі сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

