Велика Британія розробляє для України нову далекобійну балістичну ракету – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Велика Британія розробляє для України нову далекобійну балістичну ракету – Reuters
фото з відкритих джерел

Проєкт Великої Британії отримав кодову назву Nightfall

Лондон анонсував запуск амбітної програми зі створення балістичної ракети великої дальності спеціально для потреб Збройних Сил України. Нова зброя має суттєво посилити можливості Києва у відсічі російській агресії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Проєкт отримав кодову назву Nightfall. У межах цієї ініціативи британський уряд оголосив конкурс на прискорене проектування та виробництво балістичних систем наземного базування.

Згідно з технічними вимогами, нова ракета повинна вражати цілі на відстані понад 500 км та нести бойову частину вагою 200 кг.

Як відомо, Україна та США готуються до підписання масштабної угоди про «процвітання», яка передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для реконструкції української економіки. Як повідомляє The Telegraph, фінальне узгодження деталей плану має відбутися під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За інформацією джерел, цей документ є ключовим розділом оновленої пропозиції США щодо завершення війни. Спочатку український президент планував візит до Вашингтона наступного тижня, проте європейські партнери порадили обрати форум у Давосі як більш сприятливий майданчик для зустрічі з Трампом.

Нагадаємо, українські фахівці вже досліджують перші зразки БПЛА «Герань-5», які ворог почав застосовувати під час комбінованих атак на початку року. Цей апарат суттєво відрізняється від звичних «мопедів» (Герань-2/Shahed-136) як за габаритами, так і за аеродинамічною схемою, що свідчить про спроби РФ підвищити швидкість та ефективність своїх ударних засобів. 

Новий безпілотник значно більший за своїх попередників. Його довжина становить близько 6 метрів, а розмах крил – до 5,5 метра. На відміну від дельтоподібного крила «шахедів», цей апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.

Теги: Велика Британія ракета війна

