Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський

Російсько-українська війна зрівнялася у тривалості з війною Німеччини проти СРСР

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1418 днів - рівно стільки, скільки тривала війна гітлерівської Німеччини проти СРСР. Як інформує «Главком», цю символічну дату у вечірньому зверненні прокоментував президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити – і повторили знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все та найгірше, що було в ХХ столітті. Навіть ще додатково «накреативили» війну «шахедами» та балістикою проти електростанцій і котелень», – сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому – Донбас, Слобожанщина, Запоріжжя. Однак цього разу, проти загарбників воює лише Україна, а не уся антигітлерівська коаліція.

«Це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін, і просто про нього особисто. Російські втрати складають зараз кожного дня не менше ніж 1000 убитих за добу – від грудня так, і це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчувалась. Це божевілля», – сказав президент.

Він наголосив, що «це російське божевілля» можна зупинити тільки обʼєднаними силами усіх партнерів України, включно із країнами Європи та США.

«Кожен день війни – це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити. Треба зупинити Росію», – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план дій як для дипломатичних переговорів для завершення війни, так і для сфери оборони, якщо мирного врегулювання досягти не вдасться.

Також американський генерал Кіт Келлог, який тривалий час був спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни, заявив, що Америка не бачила такого лідера, як президент України Володимир Зеленський, з часів Авраама Лінкольна.