Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img

Під час роботи ППО у Криму почалися масові проблеми з доступом до інтернету

У ніч на 12 січня у тимчасово окупованому Криму зафіксовано серію потужних вибухів, які пролунали в районі військового аеродрому «Бельбек». Про це пише «Главком» із посиланням на «Крымский ветер».

Повідомляються про виникнення яскравої червоної заграви в небі над об'єктом. Одразу після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу через фіксацію ударних безпілотників у небі.

На півострові почалися масові проблеми з доступом до інтернету. Жорстке блокування мережі збіглося з періодом активної роботи російських систем протиповітряної оборони та засобів РЕБ. Окремі групи БпЛА з бойовими зарядами були помічені в районі Балаклави, писали про атаку на місцеву ТЕС. 

Нагадаємо, Служба безпеки України уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму. 

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено.

Як відомо, у ніч на 19 грудня Сили оборони України уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотнік». Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються. 

До слова, вночі 20 грудня безпілотники атакували Брянську область у Росії. Під атаку БпЛА потрапило місто Новозибків. Ймовірно, було уражено місце, де зберігається зброя.

Крім того, 19 грудня безпілотники атакували хімічний завод Тольяттіазот у Тольятті, РФ. На місці удару спалахнула пожежа.

Теги: окуповані території Севастополь Крим вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрив автомобіля Land Rover стався 4 січня близько 10:30 години біля житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра
Теракт на Оболоні: дівчині, яка підірвала авто нацгвардійця, повідомлено про підозру
5 сiчня, 16:30
Саморобні феєрверки стали причиною смерті двох юнаків у Німеччині
У Німеччині двоє хлопців загинули через саморобні феєрверки
1 сiчня, 14:25
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
28 грудня, 2025, 23:36
У жовтій формі українські полонені
Окупанти в Донецьку влаштували футбольний матч із полоненими воїнами ЗСУ
26 грудня, 2025, 01:59
Головним підозрюваним є 24-річний Павло Голубенко – уродженець селища Каменка Івановської області
Ліквідація поліцейських у Москві: названо ім'я імовірного підривника
25 грудня, 2025, 00:45
У Криму росіяни планують легалізувати незаконну забудову на Ай-Петрі
У Криму росіяни планують легалізувати незаконну забудову на Ай-Петрі
18 грудня, 2025, 05:48
Безпілотники атакували Краснодарський край
Дрони атакували Краснодарський край: зафіксовано пожежу на НПЗ
17 грудня, 2025, 04:08
В Урюпінську Волгоградської області вночі палала нафтобаза
Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції
14 грудня, 2025, 08:43
У Дніпрі пролунав вибух, виникла пожежа
У Дніпрі пролунав вибух, виникла пожежа
13 грудня, 2025, 01:33

Події в Україні

В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
Велика Британія розробляє для України нову далекобійну балістичну ракету – Reuters
Велика Британія розробляє для України нову далекобійну балістичну ракету – Reuters
Росія зруйнувала у Краматорську котельну, яка живила один з мікрорайонів
Росія зруйнувала у Краматорську котельну, яка живила один з мікрорайонів
Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу
Росія масово засуджує українських полонених за «тероризм»: правозахисниця пояснила, як такі вироки ускладнюють обмін
Росія масово засуджує українських полонених за «тероризм»: правозахисниця пояснила, як такі вироки ускладнюють обмін
Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський
Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua