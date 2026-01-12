В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек

Під час роботи ППО у Криму почалися масові проблеми з доступом до інтернету

У ніч на 12 січня у тимчасово окупованому Криму зафіксовано серію потужних вибухів, які пролунали в районі військового аеродрому «Бельбек». Про це пише «Главком» із посиланням на «Крымский ветер».

Повідомляються про виникнення яскравої червоної заграви в небі над об'єктом. Одразу після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу через фіксацію ударних безпілотників у небі.

На півострові почалися масові проблеми з доступом до інтернету. Жорстке блокування мережі збіглося з періодом активної роботи російських систем протиповітряної оборони та засобів РЕБ. Окремі групи БпЛА з бойовими зарядами були помічені в районі Балаклави, писали про атаку на місцеву ТЕС.

Нагадаємо, Служба безпеки України уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму.

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено.

Як відомо, у ніч на 19 грудня Сили оборони України уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотнік». Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.

До слова, вночі 20 грудня безпілотники атакували Брянську область у Росії. Під атаку БпЛА потрапило місто Новозибків. Ймовірно, було уражено місце, де зберігається зброя.

Крім того, 19 грудня безпілотники атакували хімічний завод Тольяттіазот у Тольятті, РФ. На місці удару спалахнула пожежа.