Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 48 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1868 дронів-камікадзе та здійснили 2121 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

11 січня станом на 22:00 відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 85 окупантів, з яких 53 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 21 безпілотний літальний апарат, одну одиницю спеціальної техніки, два укриття особового складу, також уразили 10 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник здійснив 85 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке, Стариця, Кругле, Чугунівка, Кутьківка та у бік населених пунктів Графське, Лиман, Колодязне. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 15 штурмових дій у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоєгорівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Платонівки.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулось одне боєзіткнення в районі Ступочок.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Софіївка й Бересток.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 15 атак загарбників в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Вишневе, Злагода, Єгорівка та у бік Іванівки й Олексіївки. Противник завдав авіаудару по Гаврилівці.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 38 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля, Зеленого й Варварівки. В семи локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбито вісім атак ворога в районах Степногірська, Приморського та в бік Лук’янівського. Авіаудару зазнав Оріхів.

Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1418-й день повномасштабної війни в Україні.

