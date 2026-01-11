Лінія фронту станом на 11 січня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 48 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1868 дронів-камікадзе та здійснили 2121 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

11 січня станом на 22:00 відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 85 окупантів, з яких 53 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 21 безпілотний літальний апарат, одну одиницю спеціальної техніки, два укриття особового складу, також уразили 10 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник здійснив 85 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке, Стариця, Кругле, Чугунівка, Кутьківка та у бік населених пунктів Графське, Лиман, Колодязне. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 15 штурмових дій у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоєгорівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Слов’янському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку

Відбулось одне боєзіткнення в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Софіївка й Бересток.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 15 атак загарбників в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Вишневе, Злагода, Єгорівка та у бік Іванівки й Олексіївки. Противник завдав авіаудару по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 38 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля, Зеленого й Варварівки. В семи локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку

Відбито вісім атак ворога в районах Степногірська, Приморського та в бік Лук’янівського. Авіаудару зазнав Оріхів.

Нагадаємо, триває 1418-й день повномасштабної війни в Україні.