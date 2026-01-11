Головна Країна Події в Україні
Росія масово засуджує українських полонених за «тероризм»: правозахисниця пояснила, як такі вироки ускладюють обмін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росія масово засуджує українських полонених за «тероризм»: правозахисниця пояснила, як такі вироки ускладнюють обмін
РФ оголосила понад 300 вироків українським військовим за «тероризм»
Олена Бєлячкова: Так званий «тероризм» у російській практиці – це не лише історія Курського напрямку

Росія системно переводить українських військовополонених у статус «засуджених», що суттєво ускладнює їхнє повернення додому. Наймасовішою ця практика є щодо військових, які потрапили в полон на Курському напрямку. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова.

За її словами, після публічної заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що українські військові, які зайшли на територію Курської області, нібито є «терористами», російська судова система почала масово реалізовувати цю політичну установку.

«Якщо говорити про Курський напрямок, то фактично всі українські військові, які там потрапили в полон, опинилися під ризиком кримінального переслідування», – наголосила Бєлячкова.

Правозахисники, за її словами, моніторять усі доступні судові процеси та фіксують чітку тенденцію: по Курщині практично всім полоненим виносять обвинувальні вироки. За підрахунками Медійної ініціативи за права людини, йдеться вже більш ніж про 300 таких рішень.

Бєлячкова пояснила, що всіх, кого не вдалося обміняти одразу – зокрема тяжкопоранених або важкохворих, – Росія переводить зі статусу військовополонених у статус «засуджених». Це принципово змінює й ускладнює процедуру повернення.

«Обмін військовополонених, які мають вироки, є значно складнішим, оскільки вони вже не просто полонені, а юридично – засуджені особи», – зазначила вона.

Щоб така людина могла потрапити на обмін, у Росії необхідне так зване «юридичне очищення» – помилування. Водночас рішення про помилування ухвалює виключно Володимир Путін, що робить цей процес повністю політизованим і непрогнозованим.

За інформацією Координаційного штабу, навіть такі обміни можливі: у вересні–жовтні 2024 року в Україну повертали військових із вироками, зокрема й довічними.

Окремо Бєлячкова звернула увагу, що практика засудження за «тероризм» не обмежується лише Курським напрямком. Росія системно застосовує такі обвинувачення до військовослужбовців підрозділів «Азов», батальйонів «Донбас» і «Айдар», які в РФ визнані «терористичними організаціями». Формальна приналежність до цих підрозділів часто стає підставою для багаторічних строків ув’язнення.

У Координаційному штабі наголошують: засуджених не завжди обмінюють за принципом «засудженого на засудженого» – постійно напрацьовуються різні механізми для повернення як військових, так і цивільних осіб, яких Росія незаконно позбавила волі.

Звинувачення в «тероризмі», за словами Бєлячкової, є системним інструментом репресій, який Росія застосовує залежно від місця потрапляння в полон та приналежності до українських підрозділів.

Раніше «Главком» писав, як росіяни відрізали полоненому військовому палець, а потім пришили назад. Віктора Якоба росіяни утримували в неволі у семи різних місцях: на території РФ та тимчасово окупованих містах України. Там змушували працювати, утримували у переповненій камері, де було ще пів сотні людей.

Теги: росія Донбас судова система полон військові засуджені права людини помилування росіяни обмін Олена Бєлячкова

