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Смертельна ДТП у Голосіївському районі: столична поліція затримала водійку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смертельна ДТП у Голосіївському районі: столична поліція затримала водійку
Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години у Голосіївському районі столиці
фото: пресслужба поліції

Унаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули

У Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла.

Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали другу учасницю події – водійку «Ауді», та з’ясували деталі правопорушення.

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Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

34-річого чоловіка також затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ст. 287 Кримінального кодексу України – допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого. Наразі поліцейські продовжують встановлювати усі обставини та причини автопригоди.

Раніше повідомлялося, що українського актора Остапа Ступку, який влаштував дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва, хочуть посадити на три роки.

Теги: ДТП Київ аварія

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