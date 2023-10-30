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В Індії зіштовхнулися потяги: є загиблі, десятки постраждалих

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Індії зіштовхнулися потяги: є загиблі, десятки постраждалих
фото: India Today

Причиною зіткнення є ймовірна людська помилка через перевищення сигналу

Щонайменше 10 людей загинули та близько 27 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів в індійському штаті Андхра Прадеш. Про це повідомляє Reuters.

Два вагони одного з пасажирських поїздів зійшли з рейок, а попереднє розслідування показало, що причиною зіткнення є ймовірна людська помилка через перевищення сигналу. Аварія сталася, коли пасажирський поїзд «Візакхапатнам-Райагада» зупинився через обрив повітряного кабелю, і зустрічний потяг, що прямував за маршрутом «Візакхапатнам-Паласа Експрес», врізався в нього, збивши вагони поїзда, що зупинився.

Високопоставлений урядовий чиновник, який працює у Візіанагарамі, районі, що знаходиться недалеко від місця події, повідомив агентству Reuters, що 27 осіб отримали поранення, і понад 90 осіб перебували у двох вагонах, які постраждали внаслідок зіткнення.

Аварія сталася лише через кілька місяців після того, як на державних залізницях Індії сталася найгірша залізнична аварія за два десятиліття, коли загинули 292 людини. Тоді пасажирський потяг врізався в нерухомий вантажний потяг, зійшов із рейок і врізався в інший пасажирський поїзд, що прямував у протилежному напрямку.

Нагадаємо, приблизно 30 людей загинули, а ще близько 100 отримали поранення, коли потяг Hazara Express зійшов з рейок на півдні Пакистану. 

Міністр залізниці Саад Рафік повідомив, що попереднє розслідування показало, що потяг рухався з нормальною швидкістю, і причини його сходження з рейок поки що залишаються невідомими.

Теги: потяг чиновник Індія аварія розслідування поранення

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