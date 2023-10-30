В Індії зіштовхнулися потяги: є загиблі, десятки постраждалих

Причиною зіткнення є ймовірна людська помилка через перевищення сигналу

Щонайменше 10 людей загинули та близько 27 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів в індійському штаті Андхра Прадеш. Про це повідомляє Reuters.

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Два вагони одного з пасажирських поїздів зійшли з рейок, а попереднє розслідування показало, що причиною зіткнення є ймовірна людська помилка через перевищення сигналу. Аварія сталася, коли пасажирський поїзд «Візакхапатнам-Райагада» зупинився через обрив повітряного кабелю, і зустрічний потяг, що прямував за маршрутом «Візакхапатнам-Паласа Експрес», врізався в нього, збивши вагони поїзда, що зупинився.

Високопоставлений урядовий чиновник, який працює у Візіанагарамі, районі, що знаходиться недалеко від місця події, повідомив агентству Reuters, що 27 осіб отримали поранення, і понад 90 осіб перебували у двох вагонах, які постраждали внаслідок зіткнення.

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Аварія сталася лише через кілька місяців після того, як на державних залізницях Індії сталася найгірша залізнична аварія за два десятиліття, коли загинули 292 людини. Тоді пасажирський потяг врізався в нерухомий вантажний потяг, зійшов із рейок і врізався в інший пасажирський поїзд, що прямував у протилежному напрямку.

Нагадаємо, приблизно 30 людей загинули, а ще близько 100 отримали поранення, коли потяг Hazara Express зійшов з рейок на півдні Пакистану.

Міністр залізниці Саад Рафік повідомив, що попереднє розслідування показало, що потяг рухався з нормальною швидкістю, і причини його сходження з рейок поки що залишаються невідомими.