Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей
Внаслідок аварії постраждали діти, одна людина загинула
Сьогодні о 15:02 сталася дорожньо-транспортна пригода у Вінницькій області, внаслідок зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та Kia Optima на Немирівському шосе. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.
Внаслідок аварії постраждали діти, одна людина загинула.
«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина. Ще 5 людей, з яких 3 дитини 10, 8 і 4 років, отримали травми різного ступеня важкості», – повідомили ДСНС.
За даними рятувальників, всіх, окрім водія Kia Optima, було госпіталізовано.
Що стало причиною автопригоди, наразі з’ясовують правоохоронці.
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