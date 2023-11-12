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Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей

Діана Гасюк
glavcom.ua
Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей
фото: Державна служба надзвичайних ситуацій України

Внаслідок аварії постраждали діти, одна людина загинула

Сьогодні о 15:02 сталася дорожньо-транспортна пригода у Вінницькій області, внаслідок зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та Kia Optima на Немирівському шосе. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

Внаслідок аварії постраждали діти, одна людина загинула.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина. Ще 5 людей, з яких 3 дитини 10, 8 і 4 років, отримали травми різного ступеня важкості», – повідомили ДСНС.

За даними рятувальників, всіх, окрім водія Kia Optima, було госпіталізовано.

Що стало причиною автопригоди, наразі з’ясовують правоохоронці.

Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей фото 1
Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей фото 2
Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей фото 3

Раніше повідомлялося, що у суботній вечір на проспекті Відрадному в Києві сталася бійка між водієм BMW, його друзями та водіями пошкоджених ним автомобілів. 

Нагадаємо, у Полтавській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на Нацполіцію.

На трасі М03 Київ – Харків через сильний туман зіткнулися 10 автомобілів.

Теги: аварія Вінниця ДТП державна служба

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