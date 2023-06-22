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На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці
Чоловіка госпіталізували і медики надають необхідну допомогу
фото з відкритих джерел

Через детонацію вибухонебезпечного предмета чоловік дістав поранення ніг

У селі Калинівське в Херсонської області під час польових робіт тракторист підірвався на вибухівці. Його госпіталізували. Про це повідомляє в Telegram Херсонської ОВА.

«У селі Калинівське під час польових робіт на російській вибухівці підірвався тракторист», - йдеться в повідомленні.

Через детонацію вибухонебезпечного предмета чоловік дістав поранення ніг. Його госпіталізували, медики надають постраждалому необхідну допомогу.

«Нагадуємо про необхідність дотримання правил мінної безпеки! На територіях, котрі ще не обстежили сапери, знаходитися вкрай небезпечно! Там може залишатися російська вибухівка», - наголосили в ОВА.

Раніше у селі Борозенське Херсонської області цивільний підірвався на російській міні під час виконання польових робіт. 

Також 20 червня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина «швидкої», лікарі не постраждали, але загинув місцевий. Під снаряди РФ потрапили будинки, дитсадок, школа та СТО. А також бригада медиків, які їхали на допомогу херсонцям. 

До слова, російські окупанти замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

Теги: окупанти школа вибухівка поранення

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