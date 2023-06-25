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Канада потерпає від лісових пожеж: в країні не вистачає пожежників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Канада потерпає від лісових пожеж: в країні не вистачає пожежників
Видання зазначає, що надалі пожежі можуть ставати масштабнішими
фото з відкритих джерел

У всіх провінціях Канади одночасно працює над гасінням пожеж 5500 рятувальників

Канада продовжує боротися з однією з найбільших лісових пожеж за останні роки, ситуація погіршується тим, що в країні є суттєва нестача пожежників. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що у всіх провінціях Канади одночасно працює над гасінням пожеж 5500 рятувальників. Це на 2500 пожежників менше, ніж треба, вважає професор Університету Томпсон-Ріверс у Британській Колумбії та фахівець із лісових пожеж Майк Фленіган.

«Це важка робота, яка пов'язана з довгостроковими наслідками для здоров'я. Тому стає все важче набирати та утримувати людей», - заявив він.

В провінціях, де вирують пожежі, в цьому році довелося витрачати більше грошей на залучення людей до лав рятувальників, ніж це було раніше, пише видання. Бригадам доводиться працювати по 12-14 годин, по два тижні поспіль.

Водночас Reuters зазначає, що це питання ставатиме все більш актуальним, адже надалі пожежі можуть ставати масштабнішими.

«Обмежені ресурси можуть загрожувати здатності Канади гасити пожежі, які, як очікується, у майбутньому стануть масштабнішими і сильнішими внаслідок зміни клімату. Це може завдати більшої шкоди населенню та порушити роботу нафтогазової, гірничодобувної та лісової промисловості країни», - пише видання.

Нагадаємо, головна нафтовидобувна провінція Канади Альберта зіткнулася зі сплеском лісових пожеж, оскільки на заході Канади спекотна суха погода, а пожежі не дозволяють тисячам людей залишати свої домівки. 

Понад 18 000 людей були змушені евакуюватись із своїх будинків в східній провінції Канади Нова Шотландія, повідомили офіційні особи в понеділок, оскільки одна із сотень лісових пожеж, які вирують по всій країні, загрожувала канадському місту Галіфакс.  

Зокрема на початку червня дим від лісових пожеж у Канаді поширився великою територією США: над штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Вірджинія, Західна Вірджинія та в окрузі Колумбія. 

Теги: пожежа Канада спека Шотландія погода

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