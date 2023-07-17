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Військова Маруся Звіробій отримала поранення на фронті (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військова Маруся Звіробій отримала поранення на фронті (відео)
Звіробій висловила подяку лікарям та евакуаційній групі
фото: Маруся Звіробій/Facebook

Активістка потрапила під артобстріл під Кліщіївкою

Українська захисниця, член партії «Європейська Солідарність» та волонтерка, Маруся Звіробій отримала поранення на Бахмутському напрямку. Про це громадська активістка особисто повідомила у Facebook.

«Ну, тільки не псіхуйте. Я 300. Клубніка люта в Польщі цього року», – написала військова.

Звіробій уточнила, що потрапила під артобстріл під Кліщіївкою, де тривають інтенсивні бої. Захисниця  запевнила що її життю нічого не загрожує та нічого особливого вона наразі не потребує. Звіробій висловила подяку лікарям та евакуаційній групі.

«Потім напишу, як ви любите, по красоті, що там як. А поки цьом. Я не дуже буду на зв’язку», – підсумувала Маруся Звіробій та пошкодувала, що довелося розрізати її нові тактичні штани, щоб надати допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу. Він уточнив, що внаслідок обстрілу дістали поранення троє бійців, в основному через уламки.

 

Теги: Європейська солідарність Олег Сенцов обстріл партії Facebook Маруся Звіробій поранення війна

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