Родина їхала по чорниці. На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
Чоловік заїхав на заміновану територію поблизу кордону із Білоруссю
На півночі Житомирської області чоловік знехтував попереджувальними знаками та заїхав на автомобілі на заміновану територію, де підірвався й загинув. Про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.
«Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської Олевської громади збирати чорницю. Перед знаком «В’їзд заборонено» та «Стоп міни!» чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі», – йдеться у повідомленні.
На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автомобіль натрапив на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці.
Поліцейські закликають жителів області дотримуватися правил безпеки та пам'ятати, що в країні діє заборона на відвідування прикордонної зони.
У поліції нагадали, що на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 км від кордону з Білоруссю та тих, що були окуповані. Заборонено відвідування заповідників області, а також закриті водойми, що знаходяться поруч з об’єктами критичної інфраструктури.
До слова, сьогодні вранці поліція Київщини показала наслідки нічної атаки на область.
Коментарі — 0