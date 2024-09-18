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На Харківщині фіксуються масові випадки отруєння серед окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Харківщині фіксуються масові випадки отруєння серед окупантів
За добу на Харківському напрямку втрати ворога склали 85 осіб (убитими й пораненими)
фото: Reuters

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною

На Харківському напрямку відмічаються масові випадки шлунково-кишкових розладів серед російських загарбників. Причиною є низька якість продуктів харчування та питної води. Про це повідомило оперативно- тактичне угруповання (ОТУ) «Харків».

Загалом, за даними військових, оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

«У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях. Через низьку якість продуктів харчування та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково-кишкові розладів серед особового складу та нагальна потреба у медикаментах, у зв’язку з чим спостерігається пониження рівня морально-психологічного стану окупантів», – зазначає ОТУ «Харків».

За добу на цьому напрямку втрати ворога склали 85 осіб, з них безповоротні – 24, санітарні – 59. Двоє окупантів здалися в полон.

Нагадаємо, що російські загарбники підтягують на Харківський напрямок бронетехніку, що може свідчити про підготовку до наступу. 

Днями також повідомлялося, що російські загарбники відкрили вогонь по своїх же підрозділах у Вовчанську Харківської області.

До слова, Збройні сили України мають нову стратегію в Курській області РФ. Її суть у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення.

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Теги: Харківщина отруєння окупанти війна фронт

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